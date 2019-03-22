Мозамбик: "настал критический момент"

Бейра, портовый город Мозамбика, почти полностью разрушенный тропическим циклоном "Идай" и последовавшим за ним новоднением. Отчаяние уцелевших жителей перерастает в гнев: доставка и распределение гуманитарной помощи проходит хаотично, неорганизованно. Продуктов катастрофически не хватает.

"Нас мучает голод. А мы всё ждём, стоя в очередях. Местные чиновники внесли нас в списки, но помощи на всех не хватает. Мы страдаем, и нам ничего не дают", - сетует этот отец семейства.

"Всё плохо. Всё очень и очень плохо", - вторит ему женщина.

Из-за наводнения отрезанными от внешнего мира остаются целые населённые пункты. В ООН заявили: "настал критический момент". Из-за антисанитарии и отсутствия питьевой воды зону бедствия может охватить эпидемия холеры и малярии.

"Большая вода - это не два-три-четыре километра. Для того, чтобы добраться до местного населения, нужно преодолеть 30, 40 километров. Проблема в том что мы не можем сесть в лодку или на баржу и поплыть туда. Они попросту застрянут. Задача - доставить помощь с воздуха", - поясняет Ахмед Бахм, глава местной НКО.

Число жертв стихийного бедствия в Мозамбике близится к четырёмстам. Крыши над головой лишились 350 тысяч человек.

Природную катастрофу, которая принесла смерти и разрушения также в соседние Зимбабве и Малави, называют самой масштабной в современной истории Южной Африки.