Взрыв на химкомбинате в Китае: десятки погибших, сотни раненых

Почти 50 человек погибли в результате взрыва на химкомбинате в Китае в промышленной зоне города Яньчэна, свыше 600 раненых были доставлены в больницы, 32 пострадавших находятся в критическом состоянии. Свыше еще полусотни получили тяжелые ранения.

Ударной волной выбиты окна в домах, расположенных в радиусе почти 5 км от инцидента.

Несколько тысяч человек были срочно эвакуированы. Из них три тысячи — сотрудники завода, а остальные — местные жители. Отменены занятия в школах, закрыты дошкольные детские учреждения.

Пока, согласно официальной информации (на нее сслылается РИА Новости), питьевая вода в зоне взрыва не загрязнена.