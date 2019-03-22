Экс-президент арестован за коррупцию

Бывший президент Бразилии Мишел Темер арестован по делу о коррупции. В прокуратуре заявляют, что он стоял во главе организованной преступной группировки, которая действовала на территории страны на протяжении 40 лет. По словам следователей, отдельные эпизоды коррупционной деятельности сообщества имели место в 1980-е годы, когда политик работал в региональном правительстве штата Сан-Паулу. По мнению правоохранителей, злоумышленниками присвоили себе около полумиллиона долларов.

Кроме экс-президента, под арест помещены его давний соратник Жоау Батиста Лима, полковник военной полиции в отставке, и бывший министр энергетики в правительстве Темера Уэллингтон Морейра Франку. Им вменяется соучастие в коррупционных преступлениях и отмывании денег как в годы службы, так и после ухода с постов.

Темер находился в должности президента с 2016 по 2018 годы и стал вторым бразильским лидером, попавшим в тюрьму в результате коррупционного расследования. В апреле прошлого года по итогам уголовного процесса за решеткой оказался Луис Инасиу Лула да Силва, занимавший высший государственный пост в 2003-2010 годах.