В консульство РФ бросили ручную гранату

В здание российского консульства в Греции бросили ручную гранату, сообщается, что строению нанесен небольшой ущерб, люди не пострадали.

Власти страны предполагают, что нападавшие принадлежат к ультралевой группировке.

Дипмиссия находится в Халандрионе, пригороде на севере Афин. Полиция направила к диппредставительству России бригаду саперов.

Здание консульства было оцеплено, как и прилегающие к нему улицы. Инцидент расследует антитеррористическое подразделение полиции Греции.

Пока ответственность за нападение на здание консульства никто не взял.