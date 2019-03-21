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"Идай": ООН собирает средства для пострадавших

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 Марфа Васильева 
"Идай": ООН собирает средства для пострадавших
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Медленно, но верно гуманитарная помощь начинает поступать в опустошенные циклоном "Идай" страны Южной Африки.

Накануне ООН призвала государства-члены начать сбор средств на финансирование спасательных работ и восстановление разрушенной инфраструктуры в трех наиболее пострадавших от стихии странах. По мнению Международной Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, для Мозамбика циклон стал "самой масштабной катастрофой в современной истории". По последним данным, здесь погибли более 200 человек, 350 тысяч лишились крова. Президент страны Филипе Ньюси не исключает, что число жертв может достичь тысячи. Продолжается эвакуация с помощью вертолетов людей, спасающихся от воды на деревьях и крышах домов.

В соседнем Зимбабве погибли по меньшей мере 100 человек и более 15 тысяч пострадали. В Малави, по данным ООН, более 80 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Первыми гуманитарную помощь в Мозамбик направила Франция совместно с французским обществом Красного Креста, речь идет о 3 тысячах комплектов для реконструкции жилья и 6 тысячах палаток. В свою очередь, Управление по координации гуманитарных вопросов ООН распорядилось выделить 20 миллионов долларов для помощи пострадавшим от "Идай" в Мозамбике, Зимбабве и Малави.

В Зимбабве в районе Чиманимани, известном своим Национальным парком, идет поиски пропавших без вести. Выживших собирают во временных палаточных лагерях: "Мой дом обвалился, и я застряла под грудой камней, - рассказывает местная жительница Эния Чимене. - Муж, который спал рядом, был раздавлен насмерть. Я смогла выбраться и выползти из дома, где меня нашли соседи"...

Сезон дождей в Южной Африке наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям.

 

 

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