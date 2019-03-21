"Сикстинская капелла Великобритании" открылась после реставрации

В Гринвиче после реставрации открывается Расписной зал Старого Королевского военно-морского колледжа, который называют «Сикстинской капеллой Великобритании».

Потолок и стены зала XVII века покрыты барочной живописью. Поверхность в четыре тысячи квадратных метров расписана художником Джеймсом Торнхиллом.

Проект реставрации стоил стоил 8,5 млн фунтов стерлингов (700 млн рублей). Изображения, иллюстрирующие достижения Великобритании, были восстановлены за два года. Реставраторы спасли их не только от прямых солнечных лучей и пыли, но и от сажи и соуса: когда-то в Расписном зале была столовая для ветеранов Военно-морского флота.