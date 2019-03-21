Навруз в иракском Курдистане

Иракские курды празднуют Наврус — наступление весны и нового года по солнечному календарю. В день весеннего равноденствия горные дороги в провинции Акра в иракском Курдистане наполняются светом: тысячи людей присоединяются к шествию со свечами и факелами, некоторые из них выходят на улицу в национальных одеждах. Навруз для них символизирует приход времени света, отступление тьмы. Для сторонников объединения Курдистана это ещё и повод вспомнить о надеждах на создание собственного государства.