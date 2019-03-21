Большой успех голландских ультраправых

В Нидерландах правящая коалиция теряет большинство в сенате, а на политическую арену выходит новое ультраправое движение. Таковы результаты выборов в советы провинций страны.

Партия «Форум за демократию», вышедшая на выборы под лозунгами евроскептицизма и ужесточения миграционной политики, заняла первое место в двух регионах, а в остальных показала второй или третий результат.

Тьерри Боде, лидер «Форума за демократию»:

«Люди требуют перемен, они больше не хотят климатической чепухи и массовой миграции. Здравоохранение, образование и покупательная способность — вот что их волнует прежде всего».

Теперь в верхней палате парламента Нидерландов «Форум за демократию» делит первое место с партией премьер-министра Марка Рютте, при том, что до этого у ультраправых было лишь два мандата в нижней палате.

При этом популисты «старой формации» — Партия свободы Герта Вилдерса — также теряют места.

Наблюдатели констатируют глубокий раскол в политической системе королевства, хотя и не исключают, что на результаты голосования могла повлиять недавняя трагедия в Утрехте, когда жертвами нападения стали три человека.