Холи: сгорающий демон и разноцветный порошок

В Нью-Дели тысячи человек приняли участие в Фестивале красок — Холи. Он приурочен к первому весеннему полнолунию и продолжается несколько дней.

Традиция особенно популярна на севере Индии. Как отражение традиций многих других народов, индусы сжигают в костре чучело демона, готовят самые разнообразные угощения и безудержно веселятся.

Для туристов же Фестиваль красок означает прежде всего, что все в краске с ног до головы: прохожие кидаются друг в друга.