День памяти жертв итальянской мафии

В Италии вспоминают погибших в результате деятельности преступных группировок. 21 марта было признано Национальным днём памяти жертв мафии в 2017-м, хотя выступления против организованной преступности проходят в это время регулярно с 1996 г.

Каждый раз организаторы акций из ассоциации «Либера» выбирают новый город для проведения основных мероприятий Дня памяти жертв мафии. На этот раз этим городом стала Фоджа в Апулии. В организации говорят, что хотят привлечь внимание к усилению преступных группировок в этом регионе.

По традиции в День памяти жертв мафии в сотнях городов и деревень Италии проходят траурные акции, на которых зачитывают имена погибших от рук участников преступных группировок. Кроме того к этому дню приурочена серия круглых столов и лекций, посвящённых криминальному миру. В ассоциации «Либера» подчеркивают, что отсутствие информации наряду с неспособностью властей адекватно оценить опасность мафиозных группировок усугубляют и без того непростую ситуацию с преступностью во многих регионах страны.