Карнавальное празднование Пурима в Израиле

Сотни жителей израильского города Холон приняли участие в костюмированном шествии по случаю праздника Пурим. Переодевание столь же важная часть празднования в этот день, как и раздача милостыни бедным.

Пурим посвящён описанному в библейской книге Есфирь чудесному избавлению евреев от гибели, которую им уготовил персидский сановник Аман-амалекитянин. Пуриму предшествует постный день, но сам праздник принято отмечать с размахом, а распитие вина даже поощряется.