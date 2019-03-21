Хочешь прочитать о дифференциальной топологии, а узнаёшь об акции протеста: немецкоязычная «Википедия» объявила забастовку. Доступ к статьям этого сегмента электронной энциклопедии заблокировали на один день, заменив все страницы призывом остановить принятие нового регламента ЕС об авторских правах.

Организаторы забастовки говорят, что это последний шанс спасти Интернет. Они уверены, что эта Директива ограничит свободу слова и вынудит владельцев сайтов отказаться от распространения информации.

Недовольство противников реформы вызывает, в частности, статья, которая распространяет на интернет-порталы ответственность за нарушение авторских прав со стороны пользователей. Кроме того они говорят, что в предложенном виде эти положения фактически дадут возможность требовать авторские отчисления даже за минимальные цитаты и гиперссылки на оригинальные публикации.

Сторонники реформы в Европарламенте отмечают, что Директива наоборот призвана сделать обмен информацией более цивилизованным и защитить права создателей контента, в частности, на получение вознаграждений от интернет-гигантов за использование их работ.