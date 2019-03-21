«Дело Беналлы»: новые обвиняемые

Французский сенат требует возбудить уголовные дела против нескольких сотрудников администрации президента Макрона. Главу президентского кабинета, генерального секретаря Елисейского дворца и начальника группы безопасности обвиняют в даче ложных показаний по громкому делу Александра Беналлы.

Бывшего советника Макрона обвиняют в незаконном ношении огнестрельного оружия: речь идёт о событиях позапрошлого года, когда Беналла охранял не главу государства, а только кандидата в президенты — и всё же попал на фотографии с пистолетом в руках. Сам он назвал фотографии «фейком», а соратники Макрона утверждали, что за пределами предвыборного штаба Беналла оружия не носил.

Александра Беналлу обвиняют по нескольким статьям. Незаконное ношение униформы и применение силы — по материалам ролика с избиением манифестантов на Первомай; это видео и положило начало громкому скандалу.

Уже после увольнения из администрации Беналлу обвинили в незаконном использовании дипломатического паспорта.

А месяц назад французские журналисты написали о «контрактах о предоставлении охранных услуг», которые Беналла подписал с российскими бизнесменами — причём француз в тот момент находился на службе президента Франции.