Корбин привёз в Брюссель свой план

Вслед за премьер-министром Терезой Мэй глава британских оппозиционных лейбористов Джереми Корбин также прибыл в Брюссель. Он принял участие во встрече лидеров европейских социалистов и воспользовался возможностью, чтобы попытаться убедить главного переговорщика ЕС по делам "брексита" Мишеля Барнье в достоинствах своего варианта соглашения, предполагающего сохранение участия Британии в Таможенном союзе.

"Мы полны решимости найти приемлемый вариант соглашения, с тем, чтобы предотвратить выход без сделки и обеспечить дальнейшие конструктивные отношения с Европейским союзом. Об этом можно договориться во время периода отсрочки "брексита". Сегодняшние встречи были позитивными, и мы сделали то, что, как я считаю, должно было сделать правительство: вместо того, чтобы дважды возвращать отклонённое соглашение на голосование в парламент, искать ему конструктивную альтернативу. Именно об этом я и говорил премьер-министру в наших с ней беседах".

Под давлением однопартийцев Корбин всё более настойчиво требует организации повторного референдума по "брекситу", если лейбористам не удастся добиться проведения внеочередных всеобщих выборов. Такое обещание он дал на партийной конференции в сентябре 2018 года. Сегодня Корбин напоминает:

"Среди наших предложений, внесённых в прошлом году на конференции, есть требование о дополнительном голосовании, которое нужно предложить британскому народу по окончании всех переговоров. Сейчас мы, само собой разумеется, готовим предложения, с которыми выступим в британском парламенте на следующей неделе, и проводим в связи с этим длительные консультации".

Сторонники сохранения членства Великобритании в ЕС выступают за отмену статьи 50-ой Лиссабонского договора. Размещённая ими в интернете соответствующая петиция стала собирать подписи со скоростью около 1,5 тысяч в минуту, и за один вечер число голосов приблизилось к миллиону. После чего на правительственном сайте, где была размещена петиция, произошёл сбой. Проблему скоро устранили, но сбой произошёл снова.