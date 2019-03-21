Арестован экс-президент Бразилии Темер

В рамках масштабного дела о коррупции в высших эшелонах власти Бразилии арестован бывший президент страны Мишел Темер.

Его обвиняют в получении взятки в размере 1 млн реалов (более 230 тысяч евро) за заключение контрактов при строительстве АЭС "Ангра-3". Ордер выдан федеральным судьей Рио-де-Жанейро.

Темер вступил в должность главы государства в 2016-ом - после объявления импичмента Дилме Русеф. Во время президентства он не единожды становился фигурантом расследований о коррупции и отмывании денег.

В декабре прошлого года прокуратура выдвинула против политика обвинения в сговоре с логистической компанией: за "некое вознаграждение" президент указом упростил систему управления бразильскими портами.

А ещё ранее, в сентябре, комиссариат полиции потребовал начать следствие об отмывании денег в ходе предвыборной кампании Темера.

От судебного преследования его ограждало наличие неприкосновенности, которой он лишился, когда на посту президента его сменил Жаир Болсонару.

Бразильские СМИ сообщают, что в четверг был также арестован соратник 78-летнего Темера - экс-министр энергетики Уэллингтон Морейра Франку.