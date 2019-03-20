Во славу любимого кандидата

Художник Стэн Херд из штата Канзас создал портрет кандидата в президенты США от Демократической партии Бето О'Рурка величиной в два футбольных поля. Изображение появилась к северу от международного аэропорта Остин-Бергстром в Техасе – на радость (или беду, в зависимости от политических симпатий) авиапилотам и авиапассажирам, которые смогут увидеть кандидата с высоты птичьего полёта. В качестве красок Херд использовал песок, гравий, камни и перегной. На создание портрета у художника ушло почти две недели.