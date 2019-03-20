Мэй попросила ЕС отсрочить "брексит"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила официальное письмо председателю Евросовета Дональду Туску с просьбой перенести дату выхода королевства из ЕС на три месяца- с 29 марта на 30 июня. Об этом Мэй сообщила во время выступления в парламенте в среду. В Брюсселе подтвердили, что письмо Туску уже передано. В нём говорится и о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Великобритании.

"Я намерена внести дополнительные внутренние предложения, которые подтверждают мои предыдущие обязательства по защите нашего внутреннего рынка, учитывая обеспокоенности, высказанные относительно "бэкстопа", - написала британский премьер. Новые договоренности необходимы для того, чтобы спикер британского парламента согласился провести третье голосование по вопросу проекта соглашения с ЕС.

Будет ли запрос удовлетворен - решат представители 27 стран на открывающемся в четверг саммите ЕС в Брюсселе.

Большинство стран сообщества смысла в затягивании процедуры "брексита" не видят. Париж и Рим уже заявили о готовности заблокировать отсрочку, если не будет гарантий того, что она поможет Лондону подписать соглашение и обеспечить себе организованный выход.

Бурно обсуждалось ситуация с "брекситом" и в британском парламенте. С резкой критикой премьер-министра выступил лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин. Он заявил, что "из-за своей некомпетентности" Тереза Мэй не смогла выработать приемлемого для парламента соглашения с Брюсселем, и страна не только оказалась втянута в кризис, но и не может найти из него выхода. Корбин обвинил Мэй в неуважении демократии, требуя, чтобы путь выхода из тупика выбрали сами британцы на повторном референдуме по "брекситу".

Мэй в ответ обвинила в неуважении демократии самого Корбина, подчеркнув, что "британский народ свой выбор уже сделал".

Несмотря на возражения спикера палаты общин Джона Беркоу, премьер-министр намерена провести третье голосование по проекту соглашения с Брюсселем. После того, как депутаты дважды отвергли документ, начать процедуру выхода 29 марта, как это ранее планировалось, стало невозможно.