Срочная новость

Срочная новость

мир

ЕС оштрафовал Google на 1,5 млрд евро

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
ЕС оштрафовал Google на 1,5 млрд евро
Размер текста Aa Aa

Еврокомиссия оштрафовала Google за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза и злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-рекламы.

Регулятор постановил, что с 2006 года компания требовала от сторонних веб-сайтов устанавливать сервис размещения поисковых объявлений AdSense и запрещала рекламировать с его помощью своих конкурентов.

"Комиссия решила оштрафовать Google на сумму в 1 миллиард 490 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. Google использует незаконные методы при осуществлении брокерской деятельности по размещению поисковой рекламы, чтобы укрепить своё доминирующее положение на рынке", - пояснила в среду Маргрете Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции.

В связи с претензиями Брюсселя, в самой компании уже заявили о внесении изменений в работу сервисов Google.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что штраф составляет почти 1,3 % прошлогоднего оборота интернет-гиганта.

В 2018 году ЕС оштрафовал компанию на 4,34 млрд евро за использование системы Android в качестве инструмента для создания барьеров конкурентам. В 2017-ом на Google наложили антимонопольный штраф в размере 2,4 млрд евро.

 

 

Теперь вы можете следить за новостями Euronews
на нашем канале в Telegram,
в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

 

 