ЕС оштрафовал Google на 1,5 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Google за нарушение антимонопольного законодательства Евросоюза и злоупотребление доминирующим положением на рынке интернет-рекламы.

Регулятор постановил, что с 2006 года компания требовала от сторонних веб-сайтов устанавливать сервис размещения поисковых объявлений AdSense и запрещала рекламировать с его помощью своих конкурентов.

"Комиссия решила оштрафовать Google на сумму в 1 миллиард 490 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. Google использует незаконные методы при осуществлении брокерской деятельности по размещению поисковой рекламы, чтобы укрепить своё доминирующее положение на рынке", - пояснила в среду Маргрете Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции.

В связи с претензиями Брюсселя, в самой компании уже заявили о внесении изменений в работу сервисов Google.

В заявлении Еврокомиссии говорится, что штраф составляет почти 1,3 % прошлогоднего оборота интернет-гиганта.

В 2018 году ЕС оштрафовал компанию на 4,34 млрд евро за использование системы Android в качестве инструмента для создания барьеров конкурентам. В 2017-ом на Google наложили антимонопольный штраф в размере 2,4 млрд евро.