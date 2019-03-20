В Израиле обсудят строительство "ИстМед"

Майк Помпео, госсекретарь США, примет участие в трехстороннем саммите Кипр-Греция-Израиль в Иерусалиме. Одна из главных тем встречи - строительство самого протяженного в мире подводного газопровода EastMed, который соединит Восточное Средиземноморье с Европой.

Маршрут начнется от месторождений в Израиле и на Кипре, далее газопровод пройдет до острова Крит, а затем через материковую часть Греции до Италии.

Константинос Филис, исследователь:

"На данный момент мы говорим об израильских поставках. Возможно, в будущем мы будем поставлять природный газ из Кипра. Такой крупный поставщик как Египет не участвует в проекте".

Спецалисты утверждают, что энергия, которая может рассматриваться как источник стабильности и безопасности государств, в то же время остается полем жесткой конкуренции.

Константинос Филис, исследователь:

На данный момент интересы стран-участниц, различных компаний в чем-то взаимны, а в чем-то полностью расходятся. Как и интересы тех, кто заинтересован в этой сфере деятельности: России, США и Евросоюза.

Около месяца назад американская компания ExxonMobil обнаружила крупные залежи природного газа вблизи греческого острова Крит.

Согласно официальному заявлению, специалистам потребуется около 2-3 лет, чтобы провести все необходимые исследования и определить потенциал этого месторождения.

Спирос Беллас, заместитель директора исследовательской компании Hellenic Hydrocarbon Resources Management считает:

"Согласно нашим исследованиям, которые мы провели в Греции, залежи природного газа здесь могут быть такими же значительными, как на месторождении "Зохр" в Египте".

В случае подтверждения имеющихся данных, месторождение может стать третьим по величине в мире.

Фэй Дулгкери, Euronews:

"Цель Евросоюза - снизить энергетическую зависимость от России. Помимо различных сложностей, основная проблема для реализации проекта - рентабельность трубопровода".