Коррупционный скандал в мэрии Рима

В Италии по обвинению в коррупции арестован глава городского совета Рима. По версии следствия, Марчелло Де Вито брал взятки от местного предпринимателя Луки Парнази, взамен обещая оказать поддержку его проекту строительства стадиона футбольной команды "Рома". Сообщается, что в среду по этому делу были арестованы ещё три человека.

Де Вито - видная политическая фигура, представитель движения "Пять звёзд", которое одной из главных своих задач называет борьбу с коррупцией и злоупотреблением властью.

Итальянские СМИ назвали арест высокопоставленного чиновника ударом по репутации популистской партии и ещё одной её представительницы - мэра столицы.

Вирджиния Раджи недавно и сама оказалась в центре коррупционного скандала. Но суд Рима её оправдал.

Между тем, согласно данным последних соцопросов, движение "Пять звезд" Луиджи Ди Майо теряет поддержку итальянцев.

Если на прошлогодних мартовских выборах партия получила 32% голосов, то сегодня её готовы поддержать лишь 21% итальянских избирателей.