Масштабные наводнения на Среднем Западе: есть погибшие

По меньшей мере четверо погибших, ущерб в сотни миллионов долларов, чрезвычайное положение в десятках городов - американские штаты Небраска, Айова и Висконсин во власти наводнения, побившего рекорд почти десятилетней давности.

Из берегов вышла река Миссури - самая длинная в Северной Америке. Посетивший Небраску во вторник вице-президент США Майк Пенс пообещал, что федеральное правительство не оставит людей в беде и призвал к сплоченности:

"Это лучшая черта Америки: величина сердец её жителей, твёрдость характера и сострадание проявляют в тяжёлые времена все общины нашей страны", - заявил Пенс, пообещав, что вопрос об объявлении пострадавших территорий зоной стихийного бедствия будет рассмотрен безотлагательно.

Наводнения последовали за мощным зимним ураганом, который обрушился на этот сельскохозяйственный регион на прошлой неделе, погубив тысячи голов скота, уничтожив посевные бобы и зерно, затопив дороги и железнодорожные пути.

В Небраске прервано наземное сообщение с атомной электростанцией в Браунвилле , люди и продовольствие туда доставляются вертолетами, а местные жители строят дамбы из мешков с песком.

Частично затоплена авиабаза "Оффатт", где расположен штаб Стратегического командования ВС США и дислоцированы так называемые самолеты "судного дня".

Эти Boeing E-4B - настоящие воздушные командные пункты для президента и высших должностных лиц на случай ядерной войны.