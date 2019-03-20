Рост напряжённости на Западном берегу

В городе Наблус на Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили двух палестинцев, бросавших в них, по данным пресс-службы Армии обороны Израиля, взрывные устройства. Военные охраняли проход еврейских паломников к гробнице библейского патриарха Иосифа, расположенной на палестинской территории. Смерть двух палестинцев подтвердили в министерстве здравоохранения Палестины. В результате инцидента никто из израильских военнослужащих и паломников не пострадал.

В среду в связи с началом двухдневного праздника Пурим Израиль ввёл временную блокаду Западного берега и сектора Газа, на границе с которыми перекрыты все пограничные переходы. Они должны вновь открыться в ночь на субботу.

А в ночь на среду израильский спецназ убил в ходе перестрелки в деревне Абуэйн на Западном берегу палестинца, подозреваемого в убийстве двух израильтян. 17 марта палестинец зарезал израильского военнослужащего на перекрёстке у еврейского поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан, завладел его оружием, после чего застрелил 47-летнего раввина и тяжело ранил еще одного солдата.