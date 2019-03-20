В Казахстане новый президент и новый Нурсултан

Бывший глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду принес присягу и вступил в должность президента страны. Он пообещал следовать конституции и законам республики, добросовестно исполнять свои обязанности и заявил, что намерен продолжить курс первого президента Нурсултана Назарбаева, который также присутствовал на торжественной церемонии.

Мероприятие проходило в стенах парламента на объединенном заседании верхней и нижней палат. В прошлом 65-летний Касым-Жомарт Токаев занимал пост премьер-министра и дважды возглавлял МИД республики. За время дипломатической службы он уделял большое внимание, в частности, вопросам разоружения и ядерного нераспространения.

Новый президент предложил переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева. Парламент единогласно принял сразу в двух чтениях соответствующую поправку в конституцию, и теперь столица Казахстана будет называться Нурсултан.

Накануне Назарбаев в эфире республиканских телеканалов неожиданно заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы государства, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.