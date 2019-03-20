Караджичу вынесут окончательный приговор

Окончательный приговор бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу будет вынесен, как ожидается, в среду в суде ООН в Гааге. Три года назад Международный трибунал по бывшей Югославии после многолетнего разбирательства признал его виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, среди которых – геноцид в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. После этого Караджич, настаивавший на своей невиновности, назвал процесс над собой «политическим» и подал апелляцию.

Со своей стороны, обвинение также выразило недовольство итогом процесса, потребовав пересмотреть дело и приговорить Караджича к пожизненному заключению. Радован Караджич, которому сейчас 73 года, 13 лет скрывался от международного правосудия но в 2008 году был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда.