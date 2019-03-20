Сальвини задержал еще одно судно с мигрантами

Капитан судна Mare Ionio получил в ночь на среду уведомление об аресте корабля, выданное итальянскими властями. Корабль находится в порту итальянского острова Лампедуза. На его борту находились нелегальные мигранты, которые уже сошли на берег. Приказ о задержании судна и его команды отдал министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Судьбу самого министра в среду решает итальянский сенат, в который еще в январе поступил судебный запрос о привлечении Сальвини к уголовной ответственности по обвинению в похищении и незаконном лишении свободы людей. Речь идёт о распоряжении министра внутренних дел не пускать на итальянский берег мигрантов с судна Diciotti в августе прошлого года. Ожидается, что большинство сенаторов отвергнет запрос суда.

Нынешнее правительство Италии запретило заход в итальянские порты всем судам неправительственных организаций с нелегалами на борту, в результате чего их количество сократился за год почти на 94%.