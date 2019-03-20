В Италии сенегалец поджег автобус со школьниками

В Италии 47-летний водитель, выходец из Сенегала, попытался поджечь автобус со школьниками на автотрассе неподалеку от Милана. По словам очевидцев, перед тем, как устроить пожар, мужчина разлил по салону бензин. При этом он прокричал, что хочет "остановить смерти в Средиземном море". Судя по всему, он имел в виду случаи гибели мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, которые на лодках пытаются добраться к берегам Европы.

Миланским карабинерам удалось остановить транспортное средство, в котором находился 51 человек, и задержать водителя. По информации медиков, в результате инцидента никто не был ранен и не получил ожогов. Тем не менее, 12 детей и двое взрослых были доставлены в местную больницу с симптомами отравления продуктами горения. Уже после эвакуации пассажиров автобус выгорел дотла.

Как выяснилось позже, злоумышленник в 2004 году получил гражданство Италии и ранее попадал в поле зрения полиции только по незначительным поводам. Сейчас правоохранители проверяют его связи с террористическими организациями.