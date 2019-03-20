"Я мечтаю стать художником!"

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Каждое утро Забиулла Муджахед идёт на работу: 12-летний афганец чистит обувь прохожим на одной из улиц Кабула. В лучшие дни мальчик зарабатывает 100 афгани - чуть больше 1 евро - но на эти деньги кормится вся его семья: мать, шестеро младших братьев и сестёр.

Война отбирает жизнь и детство маленьких афганцев - в прошлом году, по данным ООН, погибли 927 детей. С продвижением талибов число сирот и вынужденных работать для пропитания малолетних растёт.

"Я ненавижу талибов, но я хочу мира в Афганистане. Чтобы прекратили убивать детей и не было больше взрывов. Пусть и талибы приходят в нашу страну, но только чтобы жить с нами в мире", - говорит Забиулла.

Он живёт в съёмном глинобитном доме. Матери изредка удаётся подрабатывать стиркой, немного помогает семье дядя, но главным кормильцем остаётся старший сын. Отец погиб 4 года назад во время теракта. Никто из детей в школу не ходит.

"Бог даст, мир придет в нашу страну. Мою жизнь уже не изменишь, но я хочу светлого будущего для моих детей, для моего сына Заби", - говорит 30-летняя мать Биби.

Пока талибы и США обсуждают перспективы мира, благотворительные организации пытаются помочь детям уже сейчас, хотя и опасаются, что включение талибов в правительство после урегулирования может привести к отступлению к жесткому исламистскому правлению конца 90-х годов.

Встретившись случайно с учителем рисования из сиротского приюта Ашиана, Забиулла узнал, что там действует и благотворительная программа для обучения детей, работающих на улице. Теперь он проводит в Ашиане всё свободное время и больше всего любит рисовать.

"Я мечтаю стать в будущем известным художником, - говорит Забиулла. - Я очень хочу, чтобы, чтобы люди в других странах смогли увидеть мои рисунки и полюбить их".