Утрехт приходит в себя

Люди несут цветы к трамвайной остановке в Утрехте. Накануне мужчина открыл здесь стрельбу. Жертвами нападения стали три человека.

"Жизнь в Утрехте вернулась в прежнее русло. Люди занимаются обычными делами. Восстановлено движение общественного транспорта. Со мной согласились поговорить несколько человек на остановке трамвая - совсем рядом от места, где вчера произошло нападение. Никто из них не напуган. Жизнь продолжается - говорят они. Чувство уверенности в завтрашнем дне, желание быстрее вернуться к нормальной жизни - кажется, вот, что объединяет жителей города. Но ясно и другое: Утрехт потрясен, страна скорбит после вчерашнего нападения, в результате которого погибли три человека, а пятеро получили ранения. Тем временем, расследование продолжается. По делу о нападении уже задержаны три человека. Главный подозреваемый - 37-летний Гёкмен Таныш. Мотивы злоумышленника до сих пор неясны, они устанавливаются. Был ли это теракт? Или речь о семейном конфликте? Власти пока не сделали официального заявления. Остается только ждать, следствие огласит первые выводы через несколько часов, а, может, и дней", - передает из Утрехта Брайан Картер, Euronews.