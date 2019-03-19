Трамп позвал Бразилию в НАТО

Соединенные Штаты рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Розовом саду Белого дома.

Дональд Трамп: "Мы провели превосходную встречу. Как я уже говорил президенту Болсонаро, я намерен объявить Бразилию одним из ключевых союзников за пределами НАТО, или даже, возможно, если подумать об этом — может быть и союзником по НАТО. Придётся провести переговоры со множеством людей. Это значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами".

Трамп также поддержал заявку Бразилии на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По словам Жаира Болсонару, в Бразилии впервые появился президент, который не занимает антиамериканскую позицию.

Жаир Болсонару: "В завершение я бы хотел сказать, что Бразилия и Соединенные Штаты поддерживают друг друга в стремлении гарантировать свободы граждан и уважение к традиционным семейным ценностям, уважение к богу, нашему создателю, в противовес гендерной идеологии, политической корректности и фейковым новостям".

По итогам переговоров в Вашингтоне лидеры двух государств также подтвердили в совместном заявлении общую позицию по Венесуэле, которая заключается в поддержке лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо.