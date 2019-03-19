Число жертв наводнений в Индонезии растёт

Число жертв наводнений и оползней в индонезийской провинции Папуа возросло до 89 человек. Более 150 получили серьезные ранения. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

В результате наводнения, вызванного продолжительными ливневыми дождями, пострадал главный региональный аэропорт Сентани

"Такие последствия обусловлены двумя факторами – прежде всего, обильными осадками и особым типом горных пород, а также человеческим фактором, в частности, вырубкой лесов", – заявил на пресс-конференции Нугрохо.

Как уточняется, поисковые и спасательные операции в регионе продолжаются, пропавшими без вести числятся более 70 человек.

Около 7 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в настоящее время они находятся в пяти центрах временного размещения.

Всего стихия разрушила более трех сотен домов.