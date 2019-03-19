Новозеландцы исполняют хаку в честь погибших в Крайстчерче

Новозеландцы танцуют хаку в память о жертвах стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Школьники, студенты вузов и байкеры исполняют ритуальный танец воинов маори в то время, как в городе проходят похороны погибших в теракте.

Хака считается боевым танцем, но по традиции маори он также восхваляет жизнь и исполняется на похоронах, для приветствия гостей и во время особых празднеств.

Стрельба в двух мечетях Крайстчерча произошла в пятницу, 50 человек были убиты, десятки ранены. Среди жертв были новозеландцы, мигранты и беженцы из таких стран, как Пакистан, Бангладеш, Индия, Турция, Кувейт и Сомали.

В осуществлении теракта обвинен 28-летний австралиец, сторонник радикальных взглядов Брентон Таррант.