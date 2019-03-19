Поляки протестуют против "Дорожной карты ЛГБТ+"

Несколько сотен польских родителей приняли участие в акции протеста против "Дорожной карты ЛГБТ+" - декларации, подписанной в феврале мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Демонстранты потребовали от градоначальника отказаться от введения в школах и дошкольных учреждениях курса "сексуального и антидискриминационного образования" в соответствий со стандартами и принципами Всемирной организации здравоохранения. По мнению манифестантов, сами родители должны решать, как воспитывать своих детей, и особенно, когда это касается полового воспитания.

"Я буду защищать своих детей, потому что мы - нормальные люди и должны защищаться в такой ситуации", - говорит это мужчина.

"Я против развращения детей, наших польских детей. Я за родительские права. Я католичка и хочу, чтобы дети воспитывались в соответствии с католической верой", - говорит эта женщина.

Документ, который включает в себя комплекс мер по продвижению более инклюзивного общества и более безопасных условий для сообщества-ЛГБТ, подвергся критике со стороны многих польских политиков и был отклонен местными епископами.