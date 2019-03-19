Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку

Нурсултан Назарбаев уходит с поста президента Казахстана. Об этом он объявил во вторник в специальном обращении к нации, которое транслировали местные телеканалы.

Назарбаев напомнил, что в этом году исполняется 30 лет его пребывания на посту президента. "Я принял решение прекратить свои полномочия", - сказал он, но о причинах такого шага говорить не стал. Вместе с тем Назарбаев дал понять, что из политики не уходит и после отставки сохранит пост главы Совбеза страны.

По мнению некоторых экспертов, уход в отставку является решением вопроса о нежелании участвовать в президентских выборах 2020 года, но не означает, что Назарбаев потеряет контроль над управлением страной.

"В конце концов он уже имеет статус пожизненного президента и на последних выборах набрал почти 98%, - сказала Euronews редактор сайта Cеntral Asian Analytical Network (CAAN) Айтолкын Курманова. - С другой стороны, президент может осуществлять свой контроль и с поста председателя Совета безопасности - структуры, усиленной в этих целях в прошлом году. Теперь она объединяет контроль над всеми силами безопасности и внешней политикой".

Исполнять обязанности президента Казахстана до выборов будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Он должен принести присягу в среду утром. Эксперт не исключила, что политик, будучи доверенным лицом Назарбаева, будет выдвинут в качества кандидата от правящей партии на предстоящих выборах президента Казахстана.

"То, что он больше 11 лет служил председателем сената, вторым лицом государства по Конституции, показывает, как доверительно к нему относится Назарбаев, - пояснила Курманова. - И понятно, что Токаев будет проводить очень похожую политику, скоординированную с Советом безопасности и будет поддержан Назарбаевым на выборах".

Известие об уходе Назарбаева для многих стало полной неожиданностью. По всей видимости, об этом решении знал лишь узкий круг доверенных лиц. Как сообщили в Кремле, во вторник президент России Владимир Путин говорил с казахским президентом по телефону, однако, содержание беседы пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрывать не стал.

"Я думаю, что отставка была запланирована заранее, а не была вызвана недавними событиями, такими как смена правительства или рост недовольство населения социальной и экономической ситуацией, - пояснила Курманова. - Президент продолжает пользоваться популярностью и уважением, но насколько это отношение к нему сохранится в будущем, неясно".

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента с 24 апреля 1990 года, когда его выбрали главой еще Казахской ССР. В декабре 1991-го он возглавил уже независимое государство.