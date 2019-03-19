Назарбаев назвал своего преемника

После 30 лет нахождения у власти в Казахстане Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста президента. Соответствующее заявление он сделал во вторник в специальном обращении к нации. При этом о причинах своего решения он говорить не стал.

Еще в феврале нынешнего года Назарбаев обратился в Конституционный совет с просьбой дать толкование пункта 3 статьи 42 конституции Казахстана о перечне оснований для досрочного прекращения полномочий главы государства. Рассмотрев обращение, КС констатировал, что такое право у главы государства.

После этого пошли разговоры о возможных переменах в руководстве Казахстана, но все же оглашенное во вторник решение Назарбаева уйти в отставку стало для большинства неожиданностью.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал 78-летний политик в обращении, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

Вместе с тем Назарбаев дал понять, что пока уходить из политики не собирается. После отставки он сохранит пост главы Совета Безопасности - одного из ключевых органов государства. Исполнять же обязанности президента Казахстана до новых выборов будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев.

"Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю, он человек честный. Все программы принимались и разрабатывались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить сегодня управление Казахстаном", - отметил он.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента с 24 апреля 1990 года, когда его выбрали главой еще Казахской ССР. В декабре 1991-го он возглавил уже независимое государство. Всего он избирался на пост президента 5 раз. На последних выборах в 2015-м году по официальным данным Назарбаев набрал более 97% голосов. В целом Назарбаев находился у руля государства дольше всех ныне действующих политиков на постсоветском пространстве.