Страшные последствия циклона

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца совместно с НАСА и Европейским космическим агентством приступили к оценке последствий циклона "Идай" в Мозамбике.

Циклон обрушился на страну еще в прошлый четверг, но масштаб разрушений стала ясен только несколько дней спустя. Первоначально речь шла только о десятках погибших, Красный Крест ожидает, что их количество будет расти. Президент Филипе Ньюси считает, что оно может превысить 1000 человек.

«Я прошёл около 28 км от посёлка Нгангу вплоть до горизонта и не увидел ни одного уцелевшего моста, – рассказывает местный житель Тинаше Ситоле. – Они все разрушены. На сегодня у нас здесь насчитывается 26 погибших. Сюда прибыла армия, которая оказала нам большую помощь».

Удар стихии пришёлся на портовый город Бейра, второй по величине город страны. Он разрушен на 90%. Продолжительные ливни вызвали разлив рек Пунгве и Бузи. Разрушение мостов нарушило сообщение между городами Бейра и Дондо.

Циклон ударил также по двум соседним странам – Малави и Зимбабве. По официальным данным, от удара стихии здесь погибли или пропали без вести более 200 человек.

Власти предпринимают меры по оказанию помощи пострадавшим, но жители пострадавших районов жалуются на то, что помощь доходит до них слишком медленно.

«Нам не хватает еды, – жалуется Исаак Фалакеза начальник лагеря для временно перемещённых лиц в Малави. – Нам требуется много продуктов питания. Возможно, грузовики, которые мы видим, предназначены для нас. Но мы точно не знаем, потому что до сих пор никакой еды мы не получали».