Скончался Марлен Хуциев

В Москве скончался выдающийся советский и российский кинорежиссёр, народный артист СССР Марлен Хуциев. Ему было 93 года.

Классик советского киноэкрана, создатель проникновенных образов в таких картинах, как "Весна на Заречной улице" (1956 г.), "Два Фёдора" (1958), "Застава Ильича" (1964), Марлен Хуциев продолжал участвовать в съёмках до последних дней. Последняя картина (под рабочим названием "Невечерняя") выходит на экраны в этом году.

Марлен Хуциев был госпитализирован перед Новым годом вместе с супругой Ириной Соловьевой. Режиссер отказывался ложиться в больницу без жены, волнуясь за ее самочувствие. Супруга режиссера умерла 4 января в реанимации.

Марлен Мартынович Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе. В школьные годы учился в Москве, но после того как его отец был в 1937 году репрессирован, вернулся в уже переименованный Тбилиси. В 1944 году устроился на работу в Тбилисскую киностудию, а в 1945 году поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве.

После окончания режиссерского факультета работал ассистентом по дубляжу, вторым режиссером, а затем режиссером на Одесской киностудии (1953-1958) и киностудии им.Горького (1959-1965). Здесь он снял первые картины прославившие его как режиссёра. В 1956 году на экраны вышел первый полнометражный фильм Хуциева - "Весна на Заречной улице", который был создан в соавторстве с Феликсом Миронером, также помогавшим молодому Хуциеву в работе над дипломной короткометражкой.

Два года спустя на экраны выходит первая самостоятельная режиссерская работа Хуциева, мелодрама "Два Федора".

Сценарий "Заставы Ильича" написал совместно с Геннадием Шпаликовым. В 1963 году на встрече с деятелями искусства советский лидер Никита Хрущев выступил с резкой критикой этой картины, после чего режиссер был вынужден внести в фильм значительные поправки. В результате картина вышла на экран только в 1965 году под измененным названием "Мне двадцать лет": фильм стал одним из символов "оттепели". Фильм получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и приз Международного фестиваля европейского кино в Риме (1965). Первоначальная версия под оригинальным названием была впервые показана лишь в 1988 году в московском Доме кино.

Хуциев-актёр исполнил эпизодические роли в фильмах "Интервенция" (1968), "Гори, гори моя звезда" (1970), "В день праздника" (1978), "Карл Маркс: Молодые годы" (1980).

С 1978 по 2009 год преподавал во ВГИКе, где с 1987 года заведовал кафедрой игрового кино.

Последний художественный фильм Марлена Хуциева (рабочее название "Невечерняя") должен выйти на экраны в этом году и посвящен двум встречам Льва Толстого и Антона Чехова и их диалогу по важнейшим вопросам времени. Съёмки картины неоднократно прерывались из-за проблем с финансированием.

Работы Хуциева отмечены многочисленными наградами на международных кинофорумах. С 1989 года Марлен Хуциев возглавлял Гильдию кинорежиссеров России.

В декабре 2008 года Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов РФ. В 2009 году суд отменил решение съезда Союза в пользу Никиты Михалкова.

Марлен Хуциев был почетным членом Российской академии художеств и возглавлял Международный кинофестиваль правозащитных фильмов "Сталкер". Награжден орденами "Знак Почета" (1975), "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (1996, 2000, 2006), Почета (2010), Дружбы (2016). Лауреат Государственной премии России 1993 года в области киноискусства за фильм "Бесконечность".