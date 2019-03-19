"Игры с генами": правила установит ВОЗ

Изменение генома человека, в том числе на стадии эмбриона - что это вмешательство в дела природы или закономерный шаг в развитии современной науки? Всемирная организация здравоохранения организовала первое заседание группы экспертов, занимающихся исследованиями в сфере генной инженерии. Встреча проходит в Женеве. Вот, что заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус:

"Надо признать, что мы еще не до конца понимаем все преимущества, равно как и риски генного редактирования, а также что это может дать человечеству. Именно поэтому мы пригласили экспертов, которые смогут сформировать рекомендации для ученых с точки зрения этики, правовых вопросов, но также с точки зрения возможных угроз".

ВОЗ мобилизовала экспертов после эксперимента, проведенного китайским ученым Хэ Цзянкуй. В ноябре 2018 года он объявил, что ему удалось отредактировать геном эмбриона человека и в результате на свет появились девочки-близнецы, которые стали первыми в мире детьми с модифицированным ДНК.

Это известие привело к бурным дискуссиям. Одни ученые заявляли, что это подлинная революция в биологии и медицине. Другие же утверждали, что исследователь открыл ящик Пандоры. Ранее целая группа видных ученых призвала ввести мораторий на исследования с редактирование генома человека.