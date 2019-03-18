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Франция

Акции "желтых жилетов" будут запрещать

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 Вероника Доваль 
Акции "желтых жилетов" будут запрещать
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Французские власти будут запрещать проведение акций протеста "желтых жилетов" в случае присутствия в рядах манифестантов погромщиков-ультрарадикалов. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Франции Эдуар Филипп. По его словам, со следующей субботы и каждый раз, при необходимости, будут запрещены манифестации, относящиеся к выступлениям "желтых жилетов", в кварталах, где ранее происходили крупные беспорядки, если поступит информация о присутствии среди демонстрантов радикалов, намеренных устраивать погромы. Филипп уточнил, что в Париже действие этой меры коснется Елисейских Полей. "Поддержание порядка будет проводиться, в частности, с помощью беспилотных летательных аппаратов и видеотехники", - сообщил премьер.

В прошлую субботу в Париже прошла 18-я по счету еженедельная акция движения "желтых жилетов", выступающих против экономической политики правительства. Почти сразу после своего начала манифестация переросла в погромы. "Желтые жилеты" громили магазины, банки и кафе на Елисейских Полях.

Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес: "Нам нужно изучить все недочеты. Была ли это позиция сил безопасности, были ли они в нужных местах, даже если они присутствовали на Елисейских Полях? Были ли трудности при осуществлении командования? Были ли даны своевременно инструкции по вмешательству в ситуацию, как только начался первый погром?"

Как отмечают местные СМИ, такого всплеска насилия не наблюдалось с 1 декабря, когда "желтые жилеты" штурмовали Триумфальную арку. В минувшую субботу в результате их действий были сожжены газетные киоски, разгромлены бутики известных брендов. Погромщики также подожгли отделение банка. По оценкам торгово-промышленной палаты Франции, беспорядки затронули около 100 магазинов на Елисейских Полях, большей части из них был нанесен существенный ущерб.

С конца декабря и до последней акции численность протестующих сокращалась, но сейчас протесты снова начинают набирать размах. В понедельник на фоне обострения обстановки глава правительства Франции отправил в отставку руководителя парижской полиции Мишеля Дельпюэша.