Видео: как проходят выборы в Европарламент?

С 23 по 26 мая граждане Евросоюза проголосуют на выборах в Европарламент.

Сегодня в Европейском парламенте 751 кресло. После майских выборов эта цифра сократится до 705 кресел из-за "брексита". Теоретически, если британцы вдруг решат остаться в ЕС, они вместе со всеми европейцами смогут вернуться в кабинки для голосования.

Выборный процесс в ЕС сложный и многоплановый. Чтобы помочь вам разобраться в нём, мы подготовили короткое пояснительное видео - мини-путеводитель по выборам в Европарламент.

Как устроен избирательный процесс в ЕС?

Как ни странно, в ЕС используются различные системы голосования. Однако все они - та или иная форма пропорционального представительства, когда партии получают кресла в зависимости от количества голосов избирателей, которые их поддерживают.

Закрытые списки: в некоторых случаях избиратели отдают голоса за партии, которые предлагают фиксированный список кандидатов для включения в избирательный бюллетень. Число членов парламента, избранных от партии, пропорционально её доле по голосам избирателей, - в случае, если она проходит минимальный порог, как правило - 5%.

Таким образом, если партия N получает 30% голосов в стране, которой в Европарламенте выделено 10 кресел, эта партия отправит в Брюссель 3 депутатов (30%). Причём кандидаты в верхней части партийного списка попадают в Европарламент первыми.

Открытые списки: в других странах используются открытые списки, где избиратели либо выбирают партию, либо указывают, кто является для них предпочтительным кандидатом.

Это позволяет избирателям изменять порядок в партийных списках и влиять на то, кто именно попадёт в Европарламент от той или иной партии, в отличие от "фиксированных" или закрытых списков.

Единственный передаваемый голос: Существует также система передаваемого голоса, при которой избиратели помечают столько кандидатов, сколько захотят, и нумеруют их имена согласно своим предпочтениям.

При подсчёте голосов эти числа подскажут, преодолел ли тот или иной кандидат избирательный порог для попадания в Европарламент, или же он не имеет шансов на победу.

Как только один из лидирующих кандидатов набирает достаточное количество голосов, все дополнительные бюллетени с его именем в качестве первого выбора игнорируются, а подсчёт по кандидатам, указанным в качестве второго выбора, продолжается.

Чем собственно занимаются евродепутаты?

Депутаты Европарламента избираются от регионов - в таких странах, как Италия, или, как в случае с ФРГ, они представляют всю страну в качестве одного избирательного округа.

Они избираются на пятилетний срок (2019-2024 гг.) и заседают в залах Европейского Парламента в Страсбурге и в Брюсселе.

Число кресел каждой из стран пропорционально численности населения. Так, Германия, самая густонаселенная страна Евросоюза избирает 96 Евродепутатов от имени 82,8 миллионов граждан, а крошечная Мальта, где проживают 475.000, занимает всего шесть кресел в Европарламенте.

Депутаты принимают законы ЕС и утверждают его бюджет вместе с Европейским советом, в который входят главы государств всех членов ЕС.

Несмотря на то, что члены Европарламента представляют отдельные страны или регионы, в парламенте они заседают в многонациональных (трансграничных) группах в соответствии с определённой политической идеологией. Например, есть группы, представляющие правоцентристов, социалистов, "зелёных" и евроскептиков.

Члены Европарламента также участвуют в избрании президента Европейской комиссии, - главы ЕС.

Самая многочисленная политическая группа после майских выборов будет обладать самым сильным мандатом для влияния на выбор главы Еврокомиссии.

В прошлый раз партией большинства была Европейская народная партия, которой удалось сделать главой ЕС своего кандидата - Жан-Клода Юнкера.

Процесс избрания главы Еврокомиссии начинается в Европейском Совете, в состав которого входят главы стран ЕС. Они голосуют за кандидата, отобранного с учётом результатов выборов.

Если они одобряют кандидатуру, то она направляется в Европейский Парламент, кандидат должен получить поддержку большинства депутатов. После этого он или она становится председателем Европейской комиссии.