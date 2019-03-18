Стрельба в Утрехте, "возможно, является терактом" (полиция)

Несколько человек были ранены в понедельник в нидерландском городе Утрехт. По сообщениям правоохранительных органов, неизвестный открыл стрельбу в трамвае в 10:45 утра по местному времени, после чего ему удалось скрыться. Точное количество пострадавших пока неизвестно, полиция предполагает, что один человек погиб.

Антитеррористическое подразделение полиции страны сообщило, что произошедшее, "возможно, является терактом". Уровень террористической опасности в провинции Утрехт поднят до самого высокого. Приняты повышенные меры безопасности в школах и мечетях города, а также на вокзалах и других инфраструктурных объектах.

Премьер-министр страны Марк Рютте сообщил, что "глубоко обеспокоен" происшедшим.

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