Утрехт: турок стрелял в родственницу?

Полиция Нидерландов задержала Гёкмена Таныша, подозреваемого в убийстве трёх человек в трамвае в городе Утрехт. Ещё как минимум пятеро пострадали в результате открытой им стрельбы. Ранения трёх человек оцениваются как серьёзные.

По информации нидерландских СМИ, уроженец Турции Таныш неоднократно задерживался за совершение противоправных действий и подозревался в связях с радикальными исламистами. Турецкое информагентсво "Анадолу" сообщило со ссылкой на членов семьи Таныша, что он стрелял в свою родственницу и пассажиров, которые пытались ей помочь.

Власти Нидерландов были склонны рассматривать случившееся как террористический акт. После задержания преступника уровень террористической угрозы в стране был снижен.

Министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус заявил: "Мы пока ничего не знаем о мотивах преступника, мы не исключаем любые мотивы. В СМИ и соцсетях распространяются различные версии произошедшего, но я уже говорил, что нам нужно сохранять спокойствие и не заниматься домыслами. Сейчас важно, чтобы независимое расследование все выяснило. И да, подозреваемый был известен правоохранительным органам, он ранее привлекался к ответственности".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что во вторник на всех государственных зданиях будут приспущены флаги в знак уважения к погибшим и их близким. Ситуация не затронет выборы в советы провинций, которые запланированы на 20 марта.

Национальная разведывательная организация Турции проведет собственное расследование нападение в Утрехте.