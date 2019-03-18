Новая попытка наладить внутрисирийский диалог

Ситуация на востоке Сирии обострилась - военные подразделения курдов возобновили штурм Эль-Багуза, который остается последним населенным пунктом под властью группировки "Исламское государство".

Обстрел Эль-Багуза Фото Рейтер

Боевики находятся на площади примерно в один квадратный километр.

Боец Демократических сил Сирии Фото Рейтер

Со стороны демократических сил Сирии в операции участвует более двух тысяч человек, количество тех, кто им противостоит , неизвестно. Есть неподтвержденные сведения, что в этом районе была создана сеть тоннелей, которые позволяют боевикам ИГИЛ оборонятся.

Эль-Багуз Фото Рейтер

Тем временем спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудил в воскресенье в Дамаске процесс подготовки к созыву Конституционного комитета.

Он встретился, в частности, с министром иностранных дел Валидом Муаллемом.

"Мы сосредоточены на обеспечении выполнения резолюции Совбеза ООН N2254, давшей мне мандат для разработки широкого переговорного процесса, который должен в итоге привести к установлени внутриполитического диалога в Сирии", - заявил Гейр Педерсен журналистам.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул важность совершения обоюдных шагов со стороны официального Дамаска и оппозиции. Речь идет в том числе и об обмене пленными, освобождении политзаключенных, а также о переговорах о судьбе пропавших без вести во время конфликта.