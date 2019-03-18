Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти

Владимир Путин подписал принятые Госдумой и Советом Федерации законы о наказании за распространение фейковых новостей и неуважение к власти. Ранее российские журналисты и общественность назвали эти меры "антиконституционными и репрессивными", а Совет по правам человека при президенте РФ призывал их отклонить.

О чем эти законы и что грозит нарушителям?

В сообщении на сайте Кремля говорится, что закон о фейковых новостях направлен на "пресечение распространения под видом достоверных сообщений недостоверной общественно значимой информации". В частности, это касается тех публикаций, которые несут в себе угрозу и влекут за собой вред жизни или здоровью граждан, их имуществу, массовому общественному порядку или безопасности.

Такая информация будет блокироваться во внесудебном порядке. За ее публикацию предусматриваются штрафы для граждан до 400 тыс рублей, для должностных лиц - до 900 тыс рублей, а для юридических лиц - до 1,5 млн рублей.

В законе об ограничении доступа к информации, выражающей неуважение к власти, говорится о блокировке сообщений, которые в оскорбляющей человеческое достоинство форме выражают "явное неуважение" к обществу, государству и его символам, Конституции и органам власти.

Роскомнадзор будет выносить нарушителям предупреждения и даст сутки на удаление такой информации. При невыполнении требований госоргана, граждане будут обязаны выплатить штраф в размере от 30 до 100 тыс рублей за первое нарушение, от 100 до 200 тыс. рублей или арест на 15 суток - за второе и от 200 до 300 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток - за третье и последующие.

"Закон открывает простор для полицейского произвола"

Законы вызвали негативную реакцию со стороны правозащитников. На прошлой неделе Совет по правам человека при президенте опубликовал экспертную оценку с критикой принятых мер.

"Это плохой закон. Главная претензия СПЧ в том, что он избыточен и настолько неопределенно написан, что открывает простор для полицейского произвола, - сказала Euronews политолог и член СПЧ Екатерина Шульман. - В нем абсолютно не понятно, как можно доказать, что последствия, если они наступили, наступили от того, что кто-то где-то написал".

После принятия закона Госдумой, оппозиционер Алексей Навальный заявил, что новая инициатива направлена против критиков власти и делает "беззаконие абсолютной нормой". Группа российских журналистов и литераторов опубликовали заявление с осуждением принятых мер, назвав их "режимом прямой цензуры".

По мнению Шульман, закон не связан с цензурой напрямую и не направлен против конкретных политических деятелей и активистов, а призван контролировать и подавлять протестные настроения. Политолог считает, что поводом принятия новых мер стал пожар в ТЦ "Зимняя Вишня", в котором погибли 60 человек, большинство из них - дети.

"Когда случился пожар в Кемерово, были многочисленные слухи о том, что погибших больше, чем сообщают власти, - сказала она. - Это привело к тому, что люди стали выходить протестовать и пришлось менять губернатора. Хотя люди выходили не из-за информации о погибших, а из-за бездействия властей".

"Того эффекта, который ожидается, не будет. Нельзя ложной информацией обмануть большое количество людей. Люди чувствуют, где их интересы ущемлены. Сведения о том, что власти что-то скрывают, подогревают протесты, а не вызывают их", - добавила политолог.