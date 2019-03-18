"Брексит": парламент непреклонен

Менее чем за две недели до официальной даты выхода Великобритании из ЕС в парламенте страны проходят бурные обсуждения проекта соглашения с Брюсселем.

Ранее депутаты Палаты общин со значительным перевесом отвергли предложенную Терезой Мэй сделку.

Однако проголосовали за перенос выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на более поздний срок.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу считает, что правительство не имеет право выносить на новое голосование в парламенте проект соглашения без изменений:

"Правительство не может представить Палате общин на голосование то же самое предложение, которое было отвергнуто на прошлой неделе 149 голосами."

Если до 20 марта Палата общин одобрит проект соглашения по "брекситу", то британское правительство отправит запрос в ЕС об отсрочке до 30 июня.

В противном случае, кабинету министров придется требовать переноса даты "брексита" на более поздний срок.