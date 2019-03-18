Предвыборное путешествие по Европе: Португалия

Чего ждет Португалия от будущего Европарламента? В этой стране команда "Евроньюс" начинает свою десятинедельную поездку по европейским странам.

"Мы спросим у местных жителей, чего они ждут от нового состава Европарламента. После нескольких лет политики жесткой экономии многие португальцы убеждены: их жертву так и не оценили по достоинству", - говорит корреспондент "Евроньюс" Филипа Суарш.

В ходе предвыборной гонки в Европарламент политикам придется немало потрудиться, чтобы завоевать доверие португальцев. Консолидация экономических успехов страны, повышение уровня жизни, отъезд молодых кадров за границу - вот главные темы, которые интересуют местных жителей сегодня.

"Португальцы живут неплохо, это страна с высоким качеством жизни. Но и здесь есть люди, которые вынуждены каждый день бороться за кусок хлеба" - говорит мужчина.

"Португалия - очень бедная страна. И она становится только беднее. Но это не новость. Ситуация не меняется уже много лет. Здесь есть те, кто прекрасно зарабатывает. Но есть и те, кто живет очень бедно", - согласна с ним женщина.

"Сейчас нам легче, чем до кризиса. Тогда моему мужу сократили пенсию на 700 евро. Но после кризиса все вернули. Теперь нам проще", - отмечает ее соотечественница.

"Португалия нуждается во многом. Нынешняя ситуация очень нестабильна. Да, у нас есть евро, но чтобы жизнь по-настоящему наладилась, нам придется пройти еще долгий путь", - говорит португалка.

"Мне кажется, люди, в первую очередь, заинтересованы тем, что происходит в их собственной стране. Выборы в Европарламент слишком далеки от нас. Решения Брюсселя никак не влияют на наши жизни, на национальные выборы", - считает португалец.

"Мы будем путешествовать по всей Португалии, по всей Европе. Наша цель - понять, каким люди видят свое будущее, на что надеются", - говорит корреспондент Анелиз Боржес.