Крайстчерч: правительство согласно пересмотреть оружейные законы

Суд Крайстчерча отказал в освобождении под залог 18-летнему подростку, который обвиняется в публикации и распространении материалов о терактах в мечетях города 15 марта в соцсетях. В повестку дня заседания собравшегося кабинета министров страны был внесен в том числе и вопрос контроля над пользовательским контентом такого рода.

После заседания премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила следующее: "Я призываю все онлайн платформы и форумы продемонстрировать ответственное поведение в отношении пользователей и того контента, который пользователями размещается в Интернете, это касается и сообщений о терактах. Предстоит нам всем очень большая работа в этом направлении".

Но главным пунктом повестки дня заседания правительства стал пересмотр национального законодательства, которое регулирует оборот оружия.

Министры согласились изменить оружейные законы, о возможности такого шага со стороны властей сообщалось еще в пятницу, сразу после известия о терактах.

Торговцы говорят, что они следовали правилам, установленным полицией: "Gun City продал предполагаемому стрелку оружие и патроны к нему. Мы в данном случае выполняли заказ, оформленный онлайн и проверенный, как того и требует закон, полицией. Мы не торгуем армейским снаряжением и полуавтоматическими винтовками. У нас есть только разрешенный товар".

Предполагаемый террорист заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. Он отказался от услуг адвоката. Жертвами терактов в пятницу стали 50 человек, десятки получили ранения.