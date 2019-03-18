Утрехт: полиция разыскивает подозреваемого

В голландском городе Утрехте 37-летний голландец открыл стрельбу в трамвае. Как минимум три человека погибли, девять ранены. Об этом сообщил мэр города Ян ван Занен в Twitter. Инцидент произошел в понедельник около 11 часов утра по местному времени.

Полиция Нидерландов разыскивает подозреваемого. Им оказался Гёкман Таныш - голландец турецкого происхождения. Ранее мужчина задерживался правоохранительными органами королевства по подозрению в причастности к террористической группировке "Исламское государство". Об этом сообщила турецкая служба BBC.

Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг не исключает, что преступление носило террористический характер.