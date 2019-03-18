Ледяное кафе

Туристы горной деревушки Гья в штате Джамму и Кашмир на севере Индии смогут выпить горячие напитки и насладиться традиционными индийскими блюдами в кафе изо льда. Сонам Чосдуп, владелец этого необычного ледяного строения, которое по форме напоминает горную вершину, хотел, чтобы посетители смогли себя почувствовать внутри исторической структуры - ледника.

Весной, когда лед начнет таять, местные жители смогут поливать талой водой сад с ароматическими травами, а деньги, собранные от продаж Сонам Чосдуп рассчитывает потратить на финансирование паломничества для 90 пожилых индийцев.