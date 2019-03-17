У России третья медаль на ЧМ по биатлону

Екатерина Юрлова-Перхт принесла сборной России третью медаль на ЧМ по биатлону, прошедшем в шведском Эстерсунде-

Россиянка завоевала серебро в масс-старте.

Выиграл гонку итальянка Доротея Вирер, которая стала чемпионкой мира впервые не только в карьере, но и в истории Италии.

Юрлова-Перхт, допустившая как и итальянка два промаха на 4 огневых рубежах, финишировала второй с отставанием от соперницы в 4,9 секунды. Третьей стала немка Дениз Херманн.

Юрлова-Перхт завоевала для женской сборной России первую личную медаль мировых первенств с 2015 года.

Российская команда на ЧМ-2019 в Эстерсунде завоевала три медали. Кроме награды Юрловой-Перхт, 9 марта серебро добыл Александр Логинов в спринте. Накануне мужская команда стала третьей в эстафете.