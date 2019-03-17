Терезе Мэй грозит вотум недоверия?

Великобритания снова готовится к бурным обсуждениям в парламенте меньше чем за две недели до официальной даты выхода страны из состава ЕС.

Ранее депутаты в палате общин проголосовали против жесткого «брексита» и попросили у Евросоюза отсрочку – но предложенный премьер-министром Терезой Мэй текст соглашения может снова лечь на стол переговоров как единственно возможный вариант, несмотря на то, что был дважды отклонен парламентом.

«С прошлого вторника многие коллеги публично поменяли свою точку зрения. Видимо, проанализировав возможные альтернативы и поняв, что они для них неприемлемы, посчитали, что сделка Терезы Мэй – лучший вариант для «брексита», – заявил министр финансов Великобритании Филип Хэммонд.

Но лидер лейбористов Джереми Корбин считает, что третья попытка одобрить сделку также провалится, что повлечет за собой голосование по вотуму доверия Терезе Мэй.

«Правительство, скорее всего, снова представит предложения в парламенте на этой неделе. Думаю, они снова будут отвергнуты, весь этот процесс – лишняя трата времени. В этот момент будет уместным вынесение вотума недоверия. Мы за всеобщие выборы, где британцы могли бы сами принять решение», – заявил Корбин.

В эти выходные прошли переговоры, целью которых было убедить членов Демократической юнионистской партии в Северной Ирландии и консерваторов Терезы Мэй поддержать соглашение до встречи европейских лидеров в Брюсселе в четверг.

Если сделка снова будет отвергнута, это грозит Великобритании участием в Европейских выборах, как правомерному члену Евросоюза.